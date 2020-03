“Se a mulher dele perdoou, quem sou eu?”, diz presidente do Depasa ao devolver cargo a gerente preso por agredir a esposa

No dia 12 de janeiro deste ano, o gerente do Depasa no município de Xapuri, Antônio Marcos Mansour, foi preso em flagrante acusado de agredir fisicamente sua esposa.

Solto dois dias depois após o pagamento de fiança, Mansour teve como consequência de seu ato o afastamento de suas funções no órgão no dia 15 de janeiro.

Nesta sexta-feira, 6, cerca de 50 dias após seu afastamento, o diretor-presidente do Depasa, Zenil Chaves, publicou no Diário Oficial portaria que devolve o cargo a Mansour.

Ao ac24horas, Zenil afirmou não enxergar nenhum problema em reconduzir Mansour ao cargo, já que em sua opinião foi apenas uma briga familiar e a própria esposa já o perdoou.

“Foi uma briga de família, tanto que a mulher mesmo retirou a queixa e voltaram a viver numa boa. Ele passou um tempo afastado até que tudo se esclarecesse. Como foi uma briga familiar, ele e a mulher estão vivendo em paz, e é um gerente que nunca falhou, que trabalha direito, eu não tinha nenhum motivo para não retornar ele ao cargo, até porque ele não foi condenado”, disse.

