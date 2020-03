Rio Branco vence Atlético Acreano, mas não garante vaga nas semifinais de campeonato

Depois do vexame de ter sido goleado por 6 a 2 pelo Plácido de Castro, o Rio Branco voltou a mostrar a força de sua camisa no Campeonato Acreano 2020. Em jogo disputado na noite desta quinta-feira, 5, na Arena Acreana, o Estrelão se deu melhor no clássico contra o Atlético, atual campeão estadual.

O Galo Carijó já entrou classificado, o que pode explicar parte da sonolência da equipe no primeiro tempo, quando viu o Rio Branco abrir e ampliar o placar com gols de Zagalo e Bruce.

Na segunda etapa, Beto Granada descontou para o Atlético, que não teve forças para buscar o empate. Apesar da vitória e ter se igualado em número de pontos com o Atlético já classificado, o Rio Branco não garantiu a vaga para a semifinal que está mais perto da equipe de Plácido de Castro, que precisa apenas de uma vitória simples contra o Andirá em partida que será disputada neste domingo, 8, no Florestão, a partir das 15 horas.