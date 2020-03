Prefeitura de Rio Branco anuncia nova convocação de aprovados em concursos da Educação

A prefeita Socorro Neri (PSB) usou o seu Facebook, na tarde desta sexta-feira, 06, para anunciar que na próxima segunda e terça, dias 9 e 10 de março de 2020, uma nova convocação dos aprovados do concurso de 2016 e 2019, devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo ela, serão convocados 236 profissionais para atuar na rede municipal de ensino.

Em relação ao edital de 2016, serão convocados: 45 assistentes de Creche, 33 assistentes escolar, 30 Merendeiras, nove Professores de Creche, quatro professores de educação especial e três professores de educação física.

Neri relatou que os habilitados na etapa de entrega de documentação realizada no dia 28 de fevereiro de 2020 terão a convocação de posse publicada nesta segunda-feira, 09, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A prefeita afirmou que devido o não comparecimento de candidatos convocados do Concurso 01/2019/SEME, dará lugar a convocação de mais 111 aprovados nesta terça-feira (10), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

Por fim, a prefeita emitiu um alerta aos aprovados. “Fiquem atentos aos prazos e documentos! Um passo de cada vez e do tamanho que a perna permite. Vamos em frente!”, afirmou