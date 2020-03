Polícia de Xapuri apreende espingardas furtadas na zona rural

Destino das armas, segundo a polícia, seria membros de organizações criminosas instaladas na cidade

Duas armas de fogo, do tipo espingarda, foram apreendidas pela polícia de Xapuri na tarde desta quinta-feira, 5, quando dois indivíduos, aparentemente menores de idade, tentavam atravessar o Rio Acre com o armamento.

Há mais de uma semana que as forças de segurança do estado em Xapuri estão trabalhando para conter uma anunciada guerra entre membros de organizações criminosas. Nesse período, 16 pessoas já foram presas e 4 armas apreendidas.

O delegado responsável pela delegacia de Xapuri, Cléber Gnatta, tem acompanhado as operações realizadas pelas polícias Militar e Civil no decorrer dos últimos três dias. Ele diz que mais muita gente será presa por envolvimento com organizações criminosas e tráfico de drogas.

As armas apreendidas teriam como destino, segundo os policiais civis que efetuaram a apreensão, Eurico Feitosa e Gean Carlos, membros de facções criminosas que têm demonstrado uma disputa por espaço no município.

Durante a apreensão, os policiais civis tiveram apoio de dois policiais militares que estavam de folga no momento da operação.