OAB 2020: confira as datas do exame da Ordem; ainda dá tempo para se preparar

Muitos graduandos e profissionais formados se inscrevem para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), considerada um dos processos mais concorridos e difíceis do país. O exame da ordem serve para avaliar os conhecimentos dos estudantes do curso de Direito e aprová-los para advocacia no país. Por isso, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem disponibilizou o calendário da OAB 2020 para que ninguém perca os prazos.

O exame é aplicado três vezes no ano, em forma de duas etapas. Na primeira fase, é necessário responder uma prova com 80 questões objetivas. A segunda etapa é formada por quatro questões dissertativas, além de uma peça processual que deve ser produzida de acordo com a área escolhida durante a inscrição. Vale lembrar que a prova é obrigatória para quem deseja trabalhar como profissional registrado.

Bolsas de estudo Direito 2020

Confira abaixo o calendário OAB 2020

XXXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO

Publicação do Edital de Abertura 02/12/2019

Período de Inscrição 02/12/2019 a 09/12/2019

Prova Objetiva – 1.ª fase 09/02/2020

Prova prático-profissional – 2.ª fase 05/04/2020

XXXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO

Publicação do Edital de Abertura 01/04/2020

Período de Inscrição 01/04/2020 a 08/04/2020

Prova Objetiva – 1.ª fase 14/06/2020

Prova prático-profissional – 2.ª fase 09/08/2020

XXXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO

Publicação do Edital de Abertura 10/08/2020

Período de Inscrição 10/08/2020 a 17/08/2020

Prova Objetiva – 1.ª fase 18/10/2020

Prova prático-profissional – 2.ª fase 06/12/2020

Fonte: Agência Educa Mais Brasil