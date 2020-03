Mulheres realizam ato em dia alusivo ao 8 de março, em frente ao Palácio Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 06, mulheres de diversos segmentos sociais realizaram em frente ao Palácio Rio Branco, um ato, com o lema “Por nossas vidas: silenciadas jamais”, em Rio Branco.

A manifestação, alusiva ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher começou por volta das 7h desta sexta-feira (06).

A Coordenadora do Movimento 8M (8 de março), Graça Manchineri, destacou a necessidade da presença do Estado e a importância da implementação de políticas públicas de proteção à mulher.

“Esse momento que nós mulheres do movimento social, sindical, negro e trabalhadoras rurais estamos aqui para dá um recado ao governo e a sociedade. Nós precisamos nos indignar. Infelizmente, saiu uma pesquisa do G1, novamente, onde o estado do Acre é o mais violento em relação às mulheres. Precisamos dar um basta. Precisamos nos unir e criar uma corrente pela nossas vidas. E só através da nossa organização e da nossa luta que iremos influenciar o estado. O Estado precisa construir política de segurança que traga e que diminua esses índices e que deixa o nosso povo livre”, afirmou

O ato, em prol de políticas públicas, direitos e respeito reuniu mulheres de vários municípios do Acre e de distintas organizações não governamentais. Em todo o Brasil, está previsto diversos protestos neste fim de semana.

O evento contou com ato de encenação de uma mulher sendo enterrada por suas colegas. O intuito era mostrar os assassinatos de diversas mulheres que está ocorrendo no estado. A encenação foi realizada por Sandra Mesquita, Secretária de Políticas Agrárias da Fetacre.

As mulheres também colocaram cruzes com nomes de mulheres que foi assassinada no Acre e em diversos estados do Brasil.

Fotos: Sérgio Vale, do ac24horas.com:

