Meire Serafim pede a Alysson ação itinerante e mutirão de cirurgias em Sena Madureira

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) acompanhou os vereadores de Sena Madureira nessa quinta-feira, 5, durante agenda com o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene. O tema abordado foi algumas demandas na área de saúde para o município.

Na ocasião, a deputada apresentou ao secretário a urgência de realizar uma ação itinerante com os seguintes especialistas: Otorrinolaringologista, Cardiologista, endoscopista, ortopedista, ginecologista, pediatra, neurologista e psiquiatra, para que possa amenizar a demanda do município para esses atendimentos.

“De pronto, o secretário Alysson se prontificou em chamar a sua equipe técnica para estudarem tão logo um dia para a realização deste itinerante, uma vez que irá beneficiar tanto a zona urbana, quanto a zona rural do município de Sena Madureira”, pontuou Meire Serafim.

Os vereadores também solicitaram ao secretário que contratasse com urgência ortopedista, cirurgião, obstetra e anestesista para atender a população do município, uma vez que Sena Madureira é o terceiro maior município do estado e ainda não dispõe desses profissionais.

Foi pedido que a secretaria de saúde agilizasse a presença de representantes do Ministério da Saúde e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para que realizem a vistoria final do Acelerador Linear, que é o aparelho que realiza a radioterapia no Unacon, para que assim, autorizem a sua utilização para atender não somente Sena Madureira, mas também toda a população do estado.

Foi solicitado ainda o estudo para a possibilidade de realizar também, um mutirão de cirurgias. Segundo os vereadores, as reivindicações se fazem necessárias, uma vez que as cobranças por parte da população primeiro chegam a eles para em seguida serem levadas até os órgãos competentes.

Todos saíram do encontro confiantes com a atenção e cuidado do secretário Alysson Bestene em querer resolver os problemas. Na reunião, além do secretário e a deputada, estiveram presentes os vereadores Alípio Gomes, presidente da Câmara municipal, Ivoneide Bernardino, Ronys Albuquerque, Tom Cabeleireiro, Dos Anjos, Railton Ramos e Adevaldo “Dê”.