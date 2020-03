“Homenagem” do Detran às mulheres é acusada de preconceito

Internautas acusam “homenagem” do Detran às mulheres de promover o machismo e o preconceito

O que seria uma homenagem, acabou virando polêmica nas redes sociais.

Uma arte criada pelo Detran para homenagear as mulheres pelo seu dia, que é celebrado no próximo domingo, 8, recebeu uma enxurrada de críticas dos internautas, tanto homens quanto mulheres.

Na arte, publicada nas redes sociais da autarquia, tem a seguinte mensagem: “Mulher, você pode ser o que quiser! Inclusive, uma boa motorista. Acredite na sua força”.

Bastou para que diversos internautas acusassem a publicação de machista e preconceituosa.

No twitter, um internauta chamou a arte de sem noção e questionou, segundo ele, a maneira machista que o governo encontrou para homenagear as mulheres.

No Facebook, a jornalista e ativista dos direitos das mulheres, Maria Meirelles escreveu: “O ano é 2020 e ainda temos que nos deparar com esse tipo de campanha institucional pejorativa e preconceituosa. O mesmo governo que gasta verba pública para disseminar a desinformação, podia investir em políticas públicas de enfrentamento à violência. O Acre, segundo um levantamento do G1, é o estado líder no ranking de feminicídio do país. Nem o Estado nos respeita!!!”. A publicação é seguida de diversos comentários que também questionam a publicação.

O ac24horas conversou com a jornalista Andreia Nobre, que coordena a assessoria de comunicação do Detran. Ela explicou que a intenção foi ajudar mulheres que tiram a habilitação, mas que tem medo de dirigir. “Foi uma campanha que nós iniciamos para tentar ajudar mulheres que tiram suas CNHs e tem medo de dirigir. Fizemos uma matéria sobre uma mulher que fez a prova 10 vezes e ainda não passou. Nossa intenção foi a melhor possível, mas como soou preconceituosa, apagamos a publicação e pedimos desculpas à quem se sentiu ofendido”, disse.

