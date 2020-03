Governo seleciona consultores para programa do Banco Mundial

O Governo do Acre está convidando consultores para prestação de serviço de assistência técnica, no âmbito da 2ª fase do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II) para construção dos Planos de Gestão vinculados às Cadeias de Valor prioritárias.

Os consultores que se consideram elegíveis podem apresentar o seu interesse até dia 20 de março. Após isso, passarão por um certame denominado Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) seguindo as Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Consultores interessados podem obter outras informações na Comissão Especial de Licitação, no bairro Aviário.

Saiba mais em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-solicitacao-de-manifestacao-de-interesse-selecao-de-consultores-n-11/2020-246576496