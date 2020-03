Feirão do Desapego é realizado nesta sexta-feira no Teatro Plácido de Castro

Começa nesta sexta-feira (6) o 1º Feirão do Desapego de Rio Branco, que vai até 8 de março, das 17h às 22h, no estacionamento do Teatrão.

O Feirão é uma realização da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

A proposta é que seja um evento para geração de renda e lazer. O objetivo é conectar lojistas que tenham estoque acumulado e antigo ou pessoas com objetos em boas condições para troca e venda.