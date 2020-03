Conselho discute retirada do desconto de 5% na passagem de ônibus em Rio Branco

O presidente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, Nélio Anastácio, convocou uma reunião na tarde desta sexta-feira, 06, com os 12 membros de entidades que formam parte do Conselho Municipal de Transportes Públicos, para analisar um parecer técnico elaborado pela Diretoria de Transportes da RBTRANS.

O parecer pede a retirada do desconto de 5% (cinco por cento) concedido aos usuários do cartão de bilhetagem do Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de Rio Branco. A reunião ocorre às 15h na sala de reunião da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Fazem parte do conselho representantes da RBTrans, Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC) e ainda Sindicato das empresas permissionárias de transportes coletivos (Sindcol).

Além disso, a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação do Comércio do Acre (Fecomércio-AC) e Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC).

Fazem parte também representantes do Sindicato dos Motoristas, Moto Taxistas e Condutores Autônomos do Estado (Sindcac) e União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB) e Estudantes do Ensino Superior (DCEs).