Casa de Cultura irá realizar abertura da mostra “Yin – Águas e deusas de março”

Nesta sexta-feira, 06, a partir das 19h, a Casa de Cultura Massemba irá realizar a abertura da Mostra “Yin- águas e deusas de março”. O evento terá mostra de música, artes e gastronomia e irá contar com o show da cantora Kelen Mendes, a partir das 20h.

De 06 a 28 de março de 2020, a Casa de Cultura irá oferecer a Mostra. Na programação, mais de 10 shows musicais já confirmados, além de oficinas, performances, exposições, artes circenses, ciclos de leituras e homenagens, brechó, bazar, artesanatos, comidas, bebidas, festa latina e muito mais.

As atividades ocorrem de quarta a sábado das 19h às 00h, com entrada gratuita. A programação completa você poderá conferir na página do Facebook ou Instagram, @casamassemba. A Casa de Cultura fica localizada na avenida Norte 860, Tucumã, em Rio Branco.

