Após fim de greve de fome, IAPEN libera visita em todas as unidades penitenciárias do Acre

Com o encerramento da greve de fome, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) divulgou por meio de nota que as visitas irão voltar a acontecer normalmente no final de semana em todas as unidades penitenciárias no Acre.

As únicas exceções são as celas 7 a 12 da ala 2 da Unidade Penitenciária Moacir Prado em Tarauacá. De acordo com o IAPEN, as celas passam por procedimentos de segurança e necessitam do final de semana para normalizar as atividades.

Leia a nota do IAPEN:

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público esclarecer que:

1. Considerando o fim da greve de fome promovida por detentos do sistema penitenciário, a direção do Iapen resolve retornar com as visitas em todas as unidades do estado, com exceção das celas de 7 a 12 da ala 2 da Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, que passam por procedimentos de segurança e necessitam deste final de semana, 7 e 8 de março, para a normalidade das atividades.

Rio Branco – Acre, 6 de março de 2020

Lucas Gomes



Presidente do Iapen