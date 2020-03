A vaca tem uma pinta!

Tem um antigo ditado que diz que quando o povo fala que a vaca é malhada ao menos uma pinta ela tem. Pois é, uma das situações que mais irrita as pessoas em relação ao PT é o partido não admitir que nos governos de Lula e Dilma aconteceram erros, que houve corrupção. Talvez, por isso mesmo o antipetismo tenha crescido tanto obscurecendo as conquistas. Quer ver um petista virar um siri dentro de uma lata é dizer que o partido precisa reconhecer que errou. A tese de que o PT não tem que admitir coisa nenhuma é sustentada pelo seu principal expoente, o Lula. Ele, com todo respeito pela sua história, quer convencer a todos de que a vaca é branca como a neve. Mas a realidade diz que ela é malhada, ao menos uma pinta ela tem. Por isso mesmo o seu partido não reúne condições para chamar outros partido e políticos de corruptos, especialmente o MDB. Porque se a vaca era malhada o boi tinha mais pintas do que um sujeito com varíola ou catapora. Admitir erros só ajudaria o PT a ser aceito como um dos partidos que mais transformou a realidade social brasileira. Um grande partido! Não se pode negar que, apesar de toda sujeira da corrupção, o pais prosperou em muitas áreas durante os governos petistas. Mas que a vaca tem pintas, isso tem! Na verdade, ela é malhada! O problema está na vista.

“Brasil não tem partido de direita, de esquerda, de nada, tem um bando de salafrários que se reúnem para roubar juntos. ” (José Saramago)

. O deputado Fagner Calegário (PL) é um bom moço, mas tem que levar o mandato a sério; fazer denúncias vazias e brincadeiras na tribuna deprecia a imagem do poder, que já não é das melhores.

. Dizer, por exemplo, que os deputados faltaram à sessão ontem porque a Polícia Federal estava fazendo uma operação nas ruas é grave.

. Muita embora o povo tenha achado engraçado, (e gostado), isso não se faz em tempos de tantos rolos na administração pública.

. Gera um sobressalto, alguém pode até bater as botas por problemas no músculo do coração.

. Pode travar, entende?!

. Na praça tem pesquisas eleitorais para todos os gostos!

. Tem uma chamada “me engana que eu gosto”!

. O governador manda fazer uma pesquisa; quando sai o resultado 15 minutos depois está rodando nos diretórios dos partidos de oposição.

. O Acre é um grande condomínio e as casas não tem muro entre elas.

. Mãe de um jovem presidiário me pergunta se eu sei a distância da Cidade do Povo para a Cidade da Justiça?

. Jorge Viana, Tácio Genro, Mercadante, Suplicy e outros não menos importantes na constelação petista defendem que o partido reconheça suas fraquezas;

. O Lula não deixa!

. Enquanto isso o PT vai perdendo a autoridade da crítica.

. Com que autoridade, por exemplo, alguns petistas podem apontar o dedo e dizer que o MDB tem corruptos?

. Estavam juntos no governo Lula e Dilma fazendo a maior lambança da história desse pais para manutenção do presidencialismo de coalizão.

. Sem mágoas…

. C’est la vie!

Notícias relacionadas