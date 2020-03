117 veículos recuperados de roubo estão no pátio do Detran esperando seus donos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou nesta quinta-feira (5) uma lista com 177 veículos recuperados pelas polícias depois de terem sido roubados. Os veículos aguardam os donos para serem liberados.

A imensa maioria é de motocicletas. No documento, os veículos estão identificados pela placa e modelo. Após consultar a lista pelo site do órgão e identificar seu veículo, o proprietário já pode iniciar o resgate de seu bem.

Para isso, deve se dirigir à delegacia para expedir o termo de restituição. Depois o proprietário deve ir ao prédio de Parqueamento do Detran, com o termo e a documentação pessoal do proprietário ou representante legal para solicitar o laudo de vistoria, realizada pela autarquia no ato de entrada do veículo pátio.

A unidade de Parqueamento fica localizada na Av. Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, em Rio Branco, no horário de funciona das 7h30 às 16h30.

Veja se seu veículo está na lista:

https://www.ac.getran.com.br/siteac/RELACAO%20DE%20VEICULOS%20COM%20RESTRICAO/relatorio%20roubo%20e%20furto.pdf