Thiago Caetano está oficialmente fora do governo Gladson Cameli

O engenheiro civil Thiago Caetano não é mais secretário de articulação política do governo do Acre.

Desgastado dentro da gestão, sem conseguir consolidar sua candidatura à prefeitura de Rio Branco, Caetano deixa o governo após até dezembro do ano passado comandar a Secretaria de Infraestrutura, uma das mais importantes da gestão.

Thiago sai do governo com a relação abalada com Gladson Cameli por conta da falta de apoio à sua pré-candidatura como mostrou o ac24horas.

Alguns dias atrás, Caetano já havia cobrado de forma indireta um posicionamento de Gladson Cameli ao dizer por meio de nota à imprensa que sua candidatura era uma decisão do governador.

Seu destino, ainda não confirmado, deve ser o retorno ao DNIT, onde é servidor de carreira.