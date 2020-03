Centro Universitário U: Verse e SENAI/AC assinam termo de cooperação

O SENAI/AC e o Centro Universitário U: Verse assinaram, na tarde da última quarta-feira, 4, um termo de cooperação para intercâmbio de experiências no campo técnico, científico, profissional e educacional de professores, instrutores, pesquisadores, técnicos, alunos e de acadêmicos/estagiários para diferentes áreas e ações de interesse comum entre as instituições.

O ato de formalização da parceria contou com a presença do presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SENAI, José Adriano, do diretor-regional do SENAI, João César Dotto, do reitor e mantenedor do Centro Universitário U: Verse, André Luiz Costa Corrêa, entre outros representantes de ambas as instituições.

“A cooperação permitirá, por exemplo, atividades como realização de pesquisas nas áreas afins, cursos, eventos e capacitações de interesse comum, bem como o desenvolvimento de ações conjuntas e cooperativas, com vistas a definir, planejar, coordenar e executar estudos, estágios, análises, levantamentos técnicos, planos e cronogramas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico e profissional”, explicou Dotto.

André Luiz Corrêa, reitor e mantenedor do Centro Universitário U: Verse, diz que a expectativa da instituição – que anteriormente chamava-se Faao – é aproximar os acadêmicos ao SENAI e às demais unidades do Sistema FIEAC. “A ideia da parceria não é restrita a modelo de obtenção de estágio ou cooperação, mas de aproximação de uma realidade empreendedora. Queremos que nossos alunos possam perceber, junto a essas importantes instituições, o que precisam desenvolver de modelo de negócio para que, ao se formarem, possam levar isso ao mercado de trabalho e atender à necessidade que esse mercado tem em suas áreas profissionais”, destacou Corrêa.

Já o presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SENAI, José Adriano, enalteceu a importância da parceria e convidou a universidade a compor o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre. “Temos muitos ambientes que precisam ser conhecidos pela academia. Além das nossas unidades, o Fórum de Desenvolvimento e o Observatório precisam ser explorados pelos universitários. Temos preocupação com a vocação que as faculdades estão direcionando para nossos jovens e colocando no mercado de trabalho novos profissionais com uma frustração grande em virtude da falta de opção de empregabilidade. Precisamos envolver a classe acadêmica e colocar uma visão empreendedora nos nossos jovens”, assinalou o empresário.

Assessoria Sistema FIEAC