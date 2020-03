Reunião entre sindicalistas da educação e governo do Acre termina sem acordo

Uma reunião a portas fechadas com a diretoria do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre), assessores especiais do governo e representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) acabou com os ânimos acirrados.

A pauta da reunião tratou de assuntos de interesse da categoria: reposição salarial, concursados, incorporação da VDP e auxílio alimentação dos servidores da educação. O presidente do SinproAcre, Vanderley Rocha, não aceitou a recusa do governo, tampouco os argumentos apresentados.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o governo teria recusado a proposta de reposição de acordo com a inflação e da incorporação da VDP. Após uma extensa discussão, o governo ofertou um pagamento de R$ 350,00 linear para os servidores lotados nas unidades escolares.

Vanderley Rocha não aceitou a proposta, e disse que irá apresentar uma contraproposta onde constará, além da convocação imediata dos concursados, a proposta de auxílio alimentação por contrato, e correspondente a 15% por cento ao vencimento de cada funcionário de apoio administrativo e professor em suas respectivas referências, desde que funcionários e professores sejam pagos pelo FUNDEB.

A próxima reunião ficou definida para o dia 11, às 10h, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para uma nova rodada de negociações.