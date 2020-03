Peruano é preso com 6,5 kg de cocaína em ônibus que saía do Acre rumo a São Paulo

O passageiro de um ônibus que saía do Acre na noite dessa quarta-feira, 4, com destino a São Paulo, foi preso na BR-364 após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado localizar cerca de 6,5 kg de cocaína na mala do suspeito. O homem de 49 anos e de nacionalidade peruana, chamou a atenção dos policiais devido às respostas confusas na entrevista e ao nervosismo visível.

Os PRFs decidiram realizar uma fiscalização minuciosa no viajante e em sua bagagem. No contorno da bagagem, na parte interior fixa, foi localizada uma substância branca com características de cocaína que, submetida ao teste inicial, reagiu positivamente para alcaloide de cocaína. Questionado sobre o entorpecente, o peruano afirmou que recebeu a droga na cidade de Arequipa (Peru), que a levaria até a capital paulista e receberia a quantia de 500 soles peruanos pelo transporte da droga.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com seus pertences, incluindo dinheiro (626 reais, 90 soles e 1 dólar americano), e a apreensão para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) da capital acreana. O estrangeiro poderá responder judicialmente por tráfico internacional de drogas, cuja pena de reclusão varia de 3 a 15 anos.

Fonte: Ascom/PRF