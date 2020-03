Morre mãe do acreano Weverton, goleiro do Palmeiras

A mãe do goleiro acreano Weverton, que atua no Palmeiras, morreu após ficar em tratamento de saúde na cidade de Curitiba. Não foi informada ainda a causa da morte de dona Josefa Pereira. O clube emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira, 5, sobre a morte da mãe do jogador.

Nas redes sociais, o Palmeiras publicou nota de solidariedade ao acreano. “É com imensa tristeza que recebemos a notícia e lamentamos o falecimento de Josefa Pereira, mãe do nosso goleiro Weverton. Manifestamos as condolências ao goleiro, amigos e familiares. Todo o nosso apoio neste momento tão difícil”.

Na web, internautas passaram a subir a hashtag #ForçaWeverton. Dona Josefa criou os filhos no bairro Bahia Velha, em Rio Branco.

