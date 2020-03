“Minha bandeira são as crianças, preparar o Estado para elas”, diz Gladson sobre Acre Pela Vida

O governador Gladson Cameli destacou a relevância do programa Acre Pela Vida, programa que decidiu adotar como política de Estado. “É o apoio de todos. Se você me perguntar: qual é sua bandeira? Criança. Preparar o Estado para elas”, disse o governador ao analisar os primeiros efeitos do programa.

O programa Acre Pela Vida – por uma cultura de paz, foi oficialmente instituído e organizado por meio de decreto publicado nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é mais um esforço do governo de Gladson Cameli na prevenção e enfrentamento à violência nos 22 municípios.

Além de ampliar e potencializar as medidas já utilizadas pelos órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública os principais objetivos da iniciativa visam contemplar áreas de vulnerabilidade social por meio de mecanismos que contribuem para a geração de emprego, combate à extrema pobreza e políticas públicas voltadas para a educação, saúde, cultura, esporte, lazer e que contribuam para o desenvolvimento humano e econômico.

