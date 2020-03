Membros de facção executam rival com um tiro na cabeça, na Cidade do Povo

O membro de organização criminosa, Ediney Lucas de Souza Batista, de 20 anos, foi morto com dois tiros na tarde desta quinta-feira (5). O crime aconteceu em frente de uma residência localizada na quadra 6 A , casa 8, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Edney estava em casa quando dois homens não identificados, membros da facção rival, chegaram a pé e o chamaram na frente da residência. Quando Lucas chegou no portão, um dos criminosos puxou uma arma de fogo e efetuo dois tiros atingindo a vítima no peito e na cabeça. Após ação, a dupla fugiu do local entrando em uma área de mata.

Segundo relatos de moradores, membros da facção local ainda chegaram a trocar tiros com os rivais dentro da mata.

Populares ao verem Ediney ferido, o colocaram dentro de um carro e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o médico apenas atestou o óbito.

Policiais Militares estiveram e colheram as características dos acusados e aguardaram até a chegada do perito em criminalística.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a morte está relacionada a guerra entre facções.