Marcio Bittar debate o pacto federativo em seminário do Ipea

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) será um dos debatedores no Seminário Pacto Federativo, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que pretende discutir as Propostas de Emenda Constitucional – PECs 188/19, 186/19 e 438/18 no próximo dia 10 de março, em Brasília.

Além de Bittar, outros senadores, deputados federais e secretários de Estado estão entre os participantes do evento, que será aberto pelo presidente do Ipea, Carlos von Doellinger, a partir das 14h, na sede do Ipea, em Brasília.

O Seminário Pacto Federativo terá dois painéis, dedicados às proposições em tramitação no Congresso Nacional. O primeiro painel vai tratar da PEC 188/19 e terá como palestrantes o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, e o senador Márcio Bittar, relator da proposição.

O moderador será o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Júnior.