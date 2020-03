Levantamento mostra que o Acre tem o maior índice de homicídios de mulheres do país

Segundo os números divulgados por um levantamento realizado pelo G1 nacional, denominado Monitor da Violência, o Brasil teve no ano passado 3.739 homicídios de mulheres, o que significa uma redução de 14% em relação a 2018. No entanto, 1.314 foram femicídios, o que significa o maior número desde o ano de 2015 e mais de 35% do total de assassinatos de mulheres.

Infelizmente, o levantamento coloca o Acre como destaque negativo em relação a violência contra as mulheres.

De acordo com os números, e o estado lidera o ranking nacional de homicídios de mulheres e feminicídios.

Por mais que se pareçam a mesma coisa, a lei interpreta de forma diferente, já que considera feminicídio o crime de ódio motivado pela condição de gênero.

Em relação aos homicídios de mulheres, o Acre, mesmo apresentando uma redução de 11,4%, teve 31 mulheres assassinadas. O número representa o maior índice do país. São 7 mortes a cada 100 mil mulheres. O menor índice registrado foi em São Paulo.

O Acre também é campeão no número de feminicídios ao lado do Alagoas com uma taxa de 2,5 a cada 100 mulheres. Amazonas e Tocantins aparecem com os menores números.

Com informações do G1