Inscrição para Olimpíada Brasileira de Matemática vai até 20 de março

Estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) até o dia 20 de março.

Os estudantes que desejam participar devem fazer a inscrição diretamente com o professor na escola. No ano passado, centenas de jovens acreanos participaram da OBMEP.

As provas não exigem conhecimento matemático, segundo os organizadores. Dão como exemplo um aluno que não goste da disciplina pode ir muito bem na Olimpíada. O desafio é tamanho, que muitos desses alunos acabam até gostando e se divertindo com as provas da OBMEP, afirmam.