Indicações de Gladson para ocupar cargos na Ageac chegam à Aleac sem currículo anexado

Na próxima semana uma Comissão Especial formada por deputados deverá analisar na Assembleia Legislativa as indicações do governador Gladson Cameli para que três nomes ocupem cargos de destaques na Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre, presidida pela advogada Mayara Cristine, nora do deputado progressista José Bestene (Progressistas).

Os indicados do Palácio Rio Branco são Ariadne Panier Fonseca Lemos, para ocupar o cargo de Chefe do Departamento Técnico de Qualidade dos Serviços e Tarifas, Ana Lúcia Ferreira Pinto, para o cargo de Chefe do Departamento Executivo de Administração e Finanças e Natacha Francis Ferreira Cavalcante para ser Chefe do Departamento de Assuntos Jurídicos.

As indicações foram feitas em fevereiro pelo governador, mas estão sem anexo dos currículos com a formação dos profissionais. O questionamento foi feito pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), argumentando que mais uma vez o governo deixa de observar questões básicas. “Mandaram a mensagem e esqueceram de comprovar a habilitação dos indicados. Não veio sequer os currículos”, criticou.

Após análise e sabatina dos nomes na Comissão Especial, as indicações serão enviadas ao plenário da Assembleia para votação dos deputados. A expectativa é que a votação já ocorra na próxima semana.