Mourão virá ao Acre participar de debates sobre Amazônia

O vice-presidente da República Hamilton Mourão deve vir para Rio Branco na próxima semana participar de debates que envolvam o desenvolvimento da Amazônia. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli ao ac24horas. A data provável para a vinda do vice-presidente é na terça-feira, dia 10, mesmo dia em que ocorre a abertura do Fórum Internacional de Negócios na Amazônia na capital acreana.

No encontro com autoridades do estado, Mourão ainda deve apreciar um levantamento sobre a questão da segurança no Acre. O Fórum da Amazônia também palco da 92ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação Nacional de Jovens Empresários do Acre.