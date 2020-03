Governo promove workshop para discutir futuro do saneamento básico no Acre

O Governo do Acre realizará workshop sobre saneamento básico no próximo dia 23 de março, no auditório da faculdade Fameta, em Rio Branco. Os debates se darão das 19h às 22h

Entre os expositores estão Rubens Fonseca, da Agência Reguladora de Serviços do Rio Janeiro; Carlos Mota, superintendente adjunto da Agência Nacional de Águas, Carlos Mota, técnicos da Agência Reguladora de Serviços do Acre, entre outros.

A entrada é franca. Haverá também debate sobre a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada por parte do Depasa. Inscrições podem ser feitas no portal da Ageac (www.ageac.ac.gov.br).