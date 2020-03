Ex-miss Acre volta a ter matrícula para medicina em vaga de deficiente indeferida pela UFAC

A Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA), divulgou na última terça-feira, 3, o resultado da análise dos recursos contra matrículas indeferidas pela instituição.

Uma das matrículas indeferidas é da ex-miss Acre 2018, Hyalina Lins Farias, que pleiteia uma vaga no curso de medicina destinada a candidato com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

A UFAC analisou, decidiu e voltou a indeferir a matrícula.

O caso deve parar na justiça, já que Hyalina, por meio de uma advogada garantiu há cerca de duas semanas atrás que vai contestar a decisão da universidade judicialmente, já que em sua opinião o indeferimento é ilegal.

Veja a decisão: