Energisa diz que trocou lâmpadas, geladeiras e realizou serviços em projeto social na Capital

Em sua primeira edição do ano em Rio Branco, o projeto Energisa na Comunidade, a concessionária Energisa, diz que trocou 50 geladeiras antigas por aparelhos mais modernos. Além disso, a empresa relata que substituiu 87 lâmpadas por modelos de LED e realizou mais de 370 serviços durante os atendimentos na Baixada da Sobral.

Foram serviços como troca de titularidade, cadastro na tarifa social para famílias de baixa renda, dicas de segurança, economia e consumo consciente. Além destes benefícios já realizados no evento, os clientes puderam negociar as contas de luz em atraso.

A empresa lembra que clientes de baixa renda podem se inscrever na Tarifa Social para conseguir descontos entre 10% a 65% na fatura de energia. No momento do cadastro, é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto e CPF.

Trata-se de um benefício para todas as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que fazem parte dos Programas Sociais do Governo Federal. Idosos beneficiários da Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e portadores de doenças que necessitam de aparelhos ligados também podem participar do programa.