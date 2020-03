Dankar pede desfiliação do PT: “não tem como ficar onde militantes me atacam”

O vereador Mamed Dankar (sem partido) usou seu tempo no grande expediente na Câmara de Vereadores de Rio Branco nesta quinta-feira, 5, para anunciar oficialmente sua saída do Partido dos Trabalhadores. O agora ex-petista afirmou que só entrou na política após a morte de sua mãe, já que ela era contra.

Dankar lembrou que disputou a eleição em 2016 a convite do amigo e ex-deputado estadual Lourival Marques. Ele aproveitou para agradecer os colegas de bancada durante esses três anos.

“Eu desejo tudo de bom. Desejo sucesso para todos vocês! Foi uma decisão acertada e discutida com a família. Não declaro guerra ao partido e afirmo que não tem como ficar em ambiente onde militantes me atacam e somente uma pessoa entre 200 me defenderam”, afirmou.

Por fim, Dankar declarou que já foi procurado por alguns partidos políticos, mas deu a entender que não tomou uma decisão quanto seu futuro político.