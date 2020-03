Currículos de indicados a cargos na Ageac foram enviados à Aleac, mas não foram repassados aos deputados

Na noite desta quinta-feira, 5, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa divulgou uma nota esclarecendo sobre o fato do currículo dos indicados a cargos na Agência Reguladora de Negócios do Acre (Ageac) não terem sido repassados aos deputados para análise. A reclamação inicialmente foi feita na tribuna da casa pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que afirmou que apenas as indicações foram feitas, mas que os currículos não foram anexados.

A assessoria da Aleac informou que os currículos dos indicados para ocupação de cargos foram enviados pela Casa Civil para apreciação dos deputados no dia 19 de fevereiro. “Houve na verdade um mal entendido. Devido à proximidade do período carnavalesco os documentos não foram repassados aos parlamentares”, explicou.

A referida proposta deverá ser analisada na próxima semana e passará por todos os trâmites legislativos antes de ser enviada para votação em plenário.

Os indicados do Palácio Rio Branco são Ariadne Panier Fonseca Lemos, para ocupar o cargo de Chefe do Departamento Técnico de Qualidade dos Serviços e Tarifas, Ana Lúcia Ferreira Pinto, para o cargo de Chefe do Departamento Executivo de Administração e Finanças e Natacha Francis Ferreira Cavalcante para ser Chefe do Departamento de Assuntos Jurídicos.