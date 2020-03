Calegário faz piada com ausência de deputados na Aleac: “a Polícia Federal tá na rua”

Com apenas 11 parlamentares presentes, dos 24 eleitos, na sessão desta quinta-feira, 6, na Assembleia Legislativa, o deputado Fagner Calegário (PL) resolveu fazer piada com a ausência de seus colegas no plenário.

“A polícia federal tá na rua. Estranho esse plenário está vazio, mas isso não quer dizer nada”, brincou o deputado, se referindo a Operação Monturo, realizada em conjunto com a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal que investiga possíveis falhas em contratos de recolhimento e descarte de lixo hospitalar firmados pela Sesacre.

O comentário do parlamentar foi tido como “infeliz” por alguns colegas que evitaram polemizar a respeito, já que os deputados estão em viagem pelo interior do Estado.

Apesar da piada, Calegário ainda aproveitou para reclamar da postura da base do governo que manteve o veto ao projeto de lei de autoria do deputado Chico Viga (PHS) que obrigava a Energisa a trazer impressa na conta de energia ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo, correspondente ao período faturado.

“Esse projeto visava simplesmente a proteção dos consumidores. Você poderia saber através de uma foto real a medição do seu consumo. Isso foi discutido na CPI da Energisa meses atrás. Colegas que encabeçaram a CPI da Energisa aprovaram o veto. Tudo aquilo que buscava na CPI nas cobranças do pagamento foi jogado por terra. Me preocupa a postura que o governo vem dando para a energisa. Às vezes parece que a Energisa é uma secretaria do governo do Estado. É uma proteção absurda”, questionou.