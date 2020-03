Ativistas antecipam manifestação em defesa da mulher na Capital

Com o lema “Por Nossas Vidas: Silenciadas Jamais”, o ato do dia 8 de março foi antecipado para esta sexta-feira (6), marcando assim as mobilizações do Dia Internacional da Mulher em Rio Branco.

Ativistas vão começar a mobilização as 4 horas com o ato “amanhecer feminista” e um café da manhã compartilhado. Às 7 horas a previsão é de levar a mobilização para a frente ao Palácio Rio Branco.

(Mundo Sindical)