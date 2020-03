Associação Comercial de Cruzeiro do Sul lança empresário como candidato a prefeito

A Associação Comercial do Alto Juruá lançou o empresário Neto do Cohab, como pré-candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. A aposta do grupo é que nesta eleição o empresário seja o protagonista da eleição e não apoiador – financiador como nos últimos anos.

“De político já vimos de tudo. Agora é a vez de priorizar a experiência em gestão que o empresário tem. Ao longo desses 20 anos o Neto, que tem 3 supermercado e gera mais de 150 empregos, mostrou que é um gestor de sucesso. E o nome dele não está associado a escândalos ou algo assim”, afirma Luís Cunha, presidente da Associação e mentor da candidatura de Neto.

Neto Cohab é cruzeirense, tem 53 anos e é formado em Administração com especialização em Produção Industrial. O partido pelo qual lançará a candidatura ainda não foi definido por ele que já recebeu convites de várias siglas.

“Minha ideia é cuidar da cidade de forma racional e sem paixão política porque disso tudo já conhecemos. Eu sou gestor, acostumado a administrar, fazer prosperar e crescer. Creio que minha experiência será muito útil nesse momento por que passa Cruzeiro do Sul. A ideia é desenvolver a cidade o que resulta em crescimento para todos os setores da sociedade”, destaca ele.

Neto já começou uma série de visita aos empresários e a receptividade, segundo ele, é melhor do que esperava. “Nós empresários sempre apoiamos candidaturas de políticos e agora é nossa vez de sermos protagonistas”, conclui.