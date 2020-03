Terceiro paciente testa positivo para coronavírus em São Paulo

O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo, investiga o possível terceiro caso positivo do novo coronavírus na capital paulista. Em nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira, 4, o ministério diz que exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra.

Em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz é responsável pelos exames de contraprova.

O último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na terça-feira, 3, apontava 130 casos suspeitos da doença no estado de São Paulo e duas confirmações, ambas de pacientes com histórico de viagens à Itália. Os dados totais atualizados ainda não foram divulgados nesta quarta-feira.

Mesmo com a segunda confirmação, não houve mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro.

Segundo a metodologia da Secretaria Estadual de Saúde, para um caso ser considerado suspeito é necessário que o paciente tenha apresentado, além dos sintomas, histórico de viagem ou contato com caso suspeito.

G1