Sesc abre credenciamento de projetos de arte e cultura no Acre

Começou o Credenciamento de Artistas Sesc Acre 2020, que o credenciamento de profissionais de arte e cultura para atender ao calendário de projetos culturais do Serviço Social do Comércio acreano.

O chamamento começou dia 3 de março e vai até 20/3 na sede do Sesc Acre, na Avenida. Getúlio Vargas, nº 2473, 2º andar, bairro Bosque, em Rio Branco.

“A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com a grade programática e os eventos previstos no calendário de projetos do Sesc Acre, ou os que vierem a surgir, possibilitando a contratação de profissionais do campo das artes e da cultura de forma democrática, atendendo aos princípios da oportunidade, legalidade, impessoalidade, isonomia e economicidade”, informa o Sesc.