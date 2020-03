Sesacre garante que estado não será prejudicado sem kits da Fiocruz para diagnostico do coronavírus

Após divulgação de que o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen-AC) não será contemplado com os kits da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para diagnóstico laboratorial do novo coronavírus (covid-19), a secretaria estadual de Saúde emitiu uma nota de esclarecimento para dizer que, ainda que os materiais não venham para o Acre, o diagnóstico seguirá sendo feito em outros laboratórios centrais da região Norte.

A distribuição dos kits começou nesta quarta-feira, 4, e na região Norte do país, apenas o Lacen do Amazonas, Pará e Roraima serão contemplados.

Segundo a Sesacre, um sistema do Ministério da Saúde determina apenas alguns laboratórios centrais para realizar os diagnósticos com base na coleta de material que for repassado pelos demais. “Esse é o caso do Lacen no Acre, que tem como referência o Instituto Evandro Chagas, no Pará”, afirma.

De acordo com o órgão, o fluxo das coletas no Acre segue da seguinte forma: coleta-se o material a ser diagnosticado nas unidades hospitalares, e este é enviado, primeiramente, ao Lacen-AC, com sede em Rio Branco. De lá, segue para o Instituto Evandro Chagas, onde lá, sim, existem os kits e equipamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde, para o diagnóstico.

A Saúde garante que o Acre não será prejudicado. A nota é assinada pela gerente-técnica do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, Janaína Lázaro.