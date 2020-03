Sem greve de fome, detentos do Manoel Neri terão visita íntima

No Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, as visitas íntimas aos detentos da tarde desta quarta-feira, 4, estão mantidas pela direção. No local os mais de 800 presos não estão em greve de fome e segundo o diretor Missael Melo, o clima é de tranquilidade.

“Mantivemos a visita íntima porque não há greve e os presos estão com bom comportamento. Mas estamos atentos”, cita o diretor. Missael afirma que se se tudo seguir desta forma, as visitas familiares do próximo final de semana serão mantidas.

No sábado, 29, e domingo, 1, a exemplo de Rio Branco, as visitas familiares foram suspensas e todas as celas do complexo foram revistadas e vistoriadas. A direção detectou que em vários pontos, há indícios de que ferros que foram retirados das estruturas, mas não foram encontrados.

No Complexo Penitenciário de Rio Branco, as visitas íntimas desta quarta-feira (4) estão suspensas nos pavilhões onde os presos estão em greve de fome.