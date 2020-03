Projeto “Quero a Vida” abre inscrição e irá ofertar 30 bolsas no valor de R$ 500

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulgou nesta quarta-feira, 04, abertura de processo seletivo simplificado para contratação de bolsistas para atuação no Projeto “Quero a Vida”.

O processo será destinado para contratação de bolsistas para atuarem juntamente com a equipe da Vigilância em Saúde, com o objetivo de desenvolverem as atividades educativas e lúdicas que contemplem temas como: saúde sexual e reprodutiva, protagonismo juvenil, equidade de gênero, cultura de paz e preconceito.

Serão ofertadas 30 bolsas no valor de R$ 500,00 reais. A carga horária será de 15h semanais. Poderão participar alunos de 15 escolas da Capital.

As inscrições deverão ser realizadas a partir desta quinta-feira, 05,na Coordenadoria de Vigilância em Saúde localizada na Avenida Ceará n.º 3.188, Abraão Alab, em Rio Branco (AC).

O pagamento da bolsa ocorrerá entre o 5º ao 10º dia útil do mês subsequente desde que estes estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo e está condicionado à apresentação da frequência no Projeto Quero a Vida, Declaração de Frequência Escolar e Relatório de Atividades de cada bolsista.

Colégios

A escolha dos colégios seguiu sob o critério de localizadas estrategicamente em bairros e regiões que atingem as principais localidades onde os índices de DSTs, HIV/AIDS se tornam significativos em Rio Branco, sendo elas: Escola Lourival Pinho, Colégio Acreano, Colégio Barão do Rio Branco, Escola José Rodrigues Leite, Escola Clícia Gadelha, Escola Glória Perez, Escola Lourenço Filho, Colégio Armando Nogueira, Escola João Batista Aguiar, Escola Henrique Lima, Escola Heloísa Mourão Marques, Escola José Ribamar Batista, Escola Raimunda da Silva Pará, Escola Leôncio de Carvalho e Escola Sebastião Pedrosa

