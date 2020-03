Projeto da Ufac oferece curso grátis de flauta doce para crianças e adolescentes

Um projeto de musicalização comunitária da Universidade Federal do Acre está oferecendo 30 vagas no curso de flauta doce para crianças e adolescentes de 8 a 12 anos.

As inscrições serão realizadas no dia 14 de março a partir das 16h, no prédio da Igreja Batista da Floresta, na rua Jaime Pereira, 99, conjunto Bela Vista, em Rio Branco.

As aulas começam dia 28 de março e serão ministradas aos sábados, das 9h às 11h.

As vagas ofertadas serão divididas desta forma: 15 para iniciantes e 15 para crianças e adolescentes que têm conhecimentos mínimos de leitura musical e digitação em flauta doce.

A seleção ocorrerá por ordem de chegada no dia da inscrição (sábado, 14), até o limite de vagas. A ficha de inscrição deve ser preenchida pelo responsável legal, com informações obrigatórias.