Professores estariam sendo obrigados a cuidar de alunos em intervalo ao invés de descansar

Um professor que leciona atualmente na escola pública estadual Berta Vieira de Andrade, localizada na estrada do São Francisco, em Rio Branco, procurou o ac24horas para denunciar um caso que vem aborrecendo a categoria há algumas semanas. O profissional, que preferiu não ser identificado, afirma que a direção da escola estaria obrigando os professores a manter a ordem entre os alunos durante o intervalo, no horário do lanche. “Isso é um absurdo. É o nosso único horário de descanso e, além disso, não é nossa função”, disse.

O mestre que leciona no período vespertino, ressalta que a escola vem “agindo de maneira errada com os professores”. Segundo ele, o objetivo da gestão da escola fazer com que os professores cuidem dos alunos do ensino fundamental para que eles não façam bagunça durante o recreio.

O incômodo por parte dos professores fica por conta de que a escola possui inspetores e mesmo assim a categoria vem sendo chamada para exercer mais essa função, segundo o denunciante.

A reportagem procurou a diretora da instituição, mas não conseguiu contato. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que se realmente a situação vem ocorrendo na escola, esta não é uma orientação da secretaria. “Esse tipo de iniciativa parece ser algo de decisão da escola. Ninguém sabe o contexto que a escola vive para que a gestão tome medidas assim”, informou a assessoria de comunicação do órgão.

A diretora de ensino da secretaria confirmou que não há nenhuma orientação para a escola nesse sentido.