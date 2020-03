Priscilla e Yudi, ex-Bom Dia e Cia, estarão em Rio Branco para apresentação gospel

Os ex-apresentadores do Bom Dia e Cia, no SBT, estarão em Rio Branco no dia 18 de abril para uma apresentação na Catedral Batista do Bosque. Priscilla Alcântara e Yudi Tamashiro são cristãos e percorrem o Brasil apresentando canções e danças em eventos gospel. Yudi se converteu ao evangelho recentemente. Priscilla já é uma cantora consolidada na indústria gospel brasileira.

A apresentação dos artistas está marcada para as 19h. Os ingressos já estão disponíveis para vendas. O valor da meia-entrada comprado antecipadamente está R$ 30. O pré-show será com os cantores Gledson Gamburgu e Walesca Cristina.

No twitter, Yudi já fez o convite aos fãs da capital acreana. Para mais informações, ligar no (68) 99202-1279.