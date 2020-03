Prefeitura entregará mais de mil Cadernetas da Gestante em Sena Madureira

Cerca de mil mulheres de Sena Madureira serão contempladas com a Caderneta da Gestante, doados pela prefeitura por meio da secretaria municipal de Saúde. Os primeiros documentos foram entregues a 50 mães nessa terça-feira, 3, na sede da secretaria. Também foram disponibilizados medicamentos na mesma ocasião. A caderneta, de responsabilidade do governo federal, não está mais sendo enviado aos municípios, mas o prefeito Mazinho Serafim (MDB) fez questão de viabilizar o documento solicitando ao estado.

“Essa foi uma preocupação nossa, da secretaria e da prefeitura em fornecer esse documento para nossas gestantes. Pedimos que fizessem essas cadernetas para que as mães possam acompanhar a saúde das crianças desde os primeiros dias de gravidez”, disse Mazinho.

Mesmo o governo federal não despachando mais o documento, a secretaria municipal de Saúde de Sena Madureira se antecipou e fez o pedido. “Saímos na frente e realizamos esse trabalho. Providenciamos este que é o primeiro documento para fazer acompanhamento dos bebês mesmo antes de nascer”, explica o coordenador do programa Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Juza Bispo.

Todas as Unidades Básicas de Saúde do município receberão as cadernetas, que serão entregues às gestantes. Para o secretário Daniel Herculano, trata-se de mais uma ação conjunta da prefeitura em prol de melhorar a qualidade de vida dos moradores. “É um documento importante para as gestante e crianças. Agradecemos ao prefeito por ter nos ajudado com essa ação e também às mães que vieram receber a caderneta. Isso significa mais qualidade de vida para as mulheres e crianças”, diz o secretário.

O objetivo é atender toda a demanda da cidade com o documento e os medicamentos. O evento contou com a participação de coordenadores de saúde, técnicos, equipe da secretaria de Saúde, vereadores da cidade e a deputada estadual Meire Serafim (MDB), que apoiou a obtenção das cadernetas às gestantes.