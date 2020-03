O retorno da Bruna Surfistinha do Acre e as fofocas de carnaval

Nem mesmo no Carnaval a língua mais Venenosa do Acre descansou, pelo contrário, ficou ainda mais atenta a todos os acontecimentos do estado para deixar todos que acompanham a Hora do Veneno informados com tudo que aconteceu nos bastidores da festa momesca do Acre.

E teve de tudo, viu?! Apuração com notas das principais festas de Rio Branco, o fogo carnavalesco que só aumenta em Cruzeiro do Sul e muito mais. O retorno da Bruna Surfistinha Acreana é nossa série preferida “La Maquiadora Pistoleira – O Retorno” – quer entender todas essas histórias? Então confere o quadro mais polêmico do Acre. Com vocês, a HORA DO VENENO!

Please enable JavaScript