Médico diz que ganha sem trabalhar porque governo não oferece condições necessárias

Uma prova do quanto a saúde pública do Acre se consolida cada vez mais como a principal pedra no sapato do governo Gladson Cameli vem de quem é responsável por fazer a saúde na prática. Uma conversa em aplicativo obtida pelo ac24horas, onde estão apenas médicos que atuam na rede pública, comprova o que pacientes e familiares que vão em busca de atendimento nas unidades de saúde relatam todos os dias. Faltam materiais como medicação, fios, próteses e telas que permitam um atendimento de qualidade.

A discussão tem como pano de fundo a instalação do ponto eletrônico para os servidores estaduais. Um dos médicos diz que não adianta bater ponto e ficar “de cara pra cima”, já que o Estado não oferece as condições necessárias para se trabalhar.

Outro médico diz claramente que tem disponibilidade, interesse, carga horária, mas que não trabalha por falta de condições. O ac24horas decidiu preservar o nome dos profissionais no intuito de evitar qualquer tipo de retaliação aos mesmos.