Mais oito pessoas são presas por suspeita de envolvimento com facções e tráfico

Xapuri tem clima tenso nesta semana depois de uma série de tentativas de homicídios que foram seguidas de mais de 12 prisões de suspeitos de estarem planejando assassinatos na cidade.

Desde a madrugada de segunda-feira, 2, as polícias Civil e Militar no município estão fazendo diligências conjuntas com o objetivo de evitar que Xapuri se torne palco de uma onda de execuções.

Durante esta terça-feira, 3, as duas forças policiais prenderam mais 8 pessoas suspeitas de estarem incumbidas, segundo a polícia, de eliminar faccionados rivais.

Os trabalhos de investigação realizados pela Polícia Civil apontam para um movimento de membros de uma facção criminosa direcionado para a eliminação de ex-participantes do grupo que se evadiu para outro, rival do primeiro.

O delegado Cleber Gnatta acompanhou toda operação policial, onde além da prisão dos suspeitos foi apreendido um revólver calibre 38 que, segundo o investigador Eurico Feitosa, foi usado em uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de segunda-feira.

Com as prisões que ocorreram nos últimos dois dias, a polícia acredita que vários homicídios foram evitados na cidade nas últimas horas.

Considerado como um dos poucos municípios do Acre que ainda gozam de uma certa tranquilidade, Xapuri não tem tido, ainda, registro de execuções como as que se tornaram rotineiras em outros locais do estado, principalmente Rio Branco.

Ainda assim, é permanente a preocupação da polícia – e da população – com uma repentina explosão de violência.