Incêndio destrói alojamento da Pemaza, na Avenida Ceará

Um incêndio de média proporção atingiu a Empresa Pemaza Auto Peças, no final da tarde desta quarta-feira (4) localizada na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental em Rio Branco.

De acordo com o Major Falcão, Comandante do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no alojamento de descanso dos funcionários no fundo da loja. Os bombeiros acreditam que podem ter havido um curto circuito dando início ao incêndio.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou rapidamente no local, impedindo que o fogo tomasse maiores proporções.

A área foi isolada para a realização da Perícia.

O fogo não chegou a afetar a parte aonde fica as peças e pneus que ficam próximo ao alojamento.