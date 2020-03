Gladson institui e define atribuições de seu conselho político

Após mais de um ano de governo, Gladson Cameli ainda tem como uma das principais dificuldades de seu governo, a articulação política. Os recentes atritos com a Assembleia Legislativa, que levaram seu cunhado e presidente da Aleac, Nicolau Júnior, a fazer um duro discurso e cobrar de Gladson que mostrasse quem manda no governo é exemplo disso.

Para tentar melhorar esse “meio de campo” na área da articulação política, Gladson instituiu oficialmente nesta quarta-feira,4, o Conselho Político do Governo do Estado do Acre e definiu suas atribuições.

Segundo a publicação, o Conselho vai ser de caráter consultivo, com função de assessoramento político direto ao Governador, Vice-Governador e líderes de alta direção nos assuntos político-institucionais, e de gestão governamental.

É de competência do Conselho a proposição de diretrizes políticas que visem harmonizar as relações políticas com as instituições governamentais, não-governamentais, seus agentes e a sociedade civil organizada, atuar como agente de apoio aos líderes da alta gestão, na mediação de pautas potencialmente conflitantes, quando envolver interesses de categorias profissionais ou classe sociais distintas, assessorar e acompanhar a execução das ações políticas do Estado e da administração pública voltadas ao desenvolvimento do interesse público, acompanhar o trâmite dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo e participar das reuniões de alinhamento político junto aos demais poderes de Estado e parlamentares da base de sustentação política do governo, além de outras atribuições.

O Conselho Político do Governo é composto por 07 (sete) membros definidos por livre escolha do Governador do Estado do Acre e pela coordenação que será de responsabilidade do titular da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Alguns nomes do Conselho Político do Governo do Acre são os ex-deputado Osmir Lima, Normando Sales, que foi, inclusive nomeado chefe de departamento da Casa Civil nesta quarta-feira, o ex-presidente da Aleac Elson Santiago, Paulo Ximenes, Nelson Sales e o ex-prefeito do Bujari Marieldo Alves.