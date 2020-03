Gerlen diz que obras do hospital de Sena não estão paralisadas

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 4, para afirmar que as obras da reforma e ampliação do Hospital Estadual João Câncio Fernandes, localizado em Sena Madureira, estão a todo o vapor.

Segundo Diniz, apenas o Centro Cirúrgico da Unidade de Saúde não está sendo reformado. “Mais de 90% da obra está a todo o vapor. Acredito que possa ter tido um erro de interpretação do jornalista que fez a matéria. A obra continua. O hospital de Sena tem mais de 100 anos”, argumentou o deputado, em resposta a reportagem de ac24horas publicada na terça-feira, 3, afirmando que a obra estaria parada por um erro no projeto.

Um dos principais avanços do hospital, conforme o projeto, diz respeito à implantação da primeira mini Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da história de Sena Madureira. A promessa é de investir R$ 12,5 milhões para tornar a unidade referência na regional do Purus. O hospital, depois da obra, será quatro vezes maior que a estrutura existente, saindo dos atuais mil metros quadrados de área construída para mais de quatro mil metros quadrados.

O prédio deve ganhar o segundo pavimento, assegurando a ampliação de leitos e modernização de laboratórios, sala de raio-x, setor administrativo e estacionamento. Para este ano, estima-se que mais R$ 3,9 milhões já estão garantidos para a reforma das enfermarias.